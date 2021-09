Energiekonzern: Eon-Chef setzt auf Netze als Treiber der Energiewende

Am 23. November will der Manager auf einem Capital Markets Day seine Strategie für den Konzern mit rund 73.000 Mitarbeitern und europaweit mehr als 53 Millionen Kunden vorlegen. „Wir haben massiven Veränderungsbedarf, den haben aber alle“, betont Birnbaum, der 2013 vom Konkurrenten RWE zu Eon wechselte. Eon müsse wachsen, schließlich wachse auch der gesamte Markt. „Und wir müssen Nachhaltigkeit und Digitalisierung anders vorantreiben.“ Der Konzern müsse seine Prozesse komplett digitalisieren. Bis 2025 wolle das Unternehmen eine neue IT in allen Netzregionen haben.