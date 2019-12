Energiekonzern: Eon streicht bei britischer Tochter zahlreiche Jobs

Der Energiekonzern Eon reagiert auf das schwächelnde Vertriebsgeschäft in Großbritannien auch in den eigenen Reihen mit einem Stellenabbau. „Bei unserer britischen Tochter läuft die Optimierung der Standorte, hier bauen wir gerade 500 bis 600 von rund 9000 Stellen ab“, sagte Konzernchef Johannes Teyssen in einem vorab veröffentlichten Interview der „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). Der britische Markt sei wegen seiner scharfen Regulierung für alle Unternehmen hart. Der Konzern wolle sich aber nicht von dort zurückziehen.