Energiekonzern Eon will weiter in Türkei investieren

26. Oktober 2018 , aktualisiert 26. Oktober 2018, 12:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Energiekonzern will auch in Zukunft weiter in der Türkei investieren. Eon-Chef Teyssen fordert im Gegenzug jedoch Reformen von Ankara.