Energiekonzern: Eon zahlt restlichen Innogy-Eigentümern 42,82 Euro je Aktie

Der Energieriese Eon will die verbliebenen Aktionäre der Tochter Innogy gegen Zahlung von 42,82 Euro je Aktie zwangsabfinden. Das teilten beide Firmen am Donnerstag mit. Eon hatte sich den Zugriff auf insgesamt rund 90 Prozent an Innogy gesichert und damit die Möglichkeit geschaffen, die restlichen Innogy-Aktionäre aus dem Konzern zu drängen.