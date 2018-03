Energiekonzern expandiert: EnBW baut Offshore-Windpark in Taiwan

Wie das Handelsblatt schon Anfangt Januar berichtete, will sich EnBW laut einem internen Strategiepapier zum „multinationalen Spezialisten für Windkraft“ weiterentwickeln. Ein zentrales Ziel dabei: Die Expansion in neue Märkte bei Windenergie auf hoher See. Konkret will EnBW bis 2025 mehr als fünf Milliarden Euro in Offshore-Windprojekte investieren – auch außerhalb Europas. Güsewell ist überzeugt, dass die Expertise von EnBW bei Offshore-Windenergie weltweit gefragt ist. „Und wir wollen sie exportieren“, so der Manager.