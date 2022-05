Energiekonzern: Fortum plant Rückzug aus Russland – Uniper-Tochter vor Verkauf

Der finnische Energiekonzern Fortum will sich aus Russland zurückziehen und dabei auch das dortige Stromerzeugungsgeschäft seiner deutschen Tochter Uniper abstoßen. „Zusätzlich zu dem bereits angekündigten Investitions- und Finanzierungsstopp in unseren russischen Tochtergesellschaften haben wir beschlossen, einen kontrollierten Rückzug aus dem russischen Markt zu verfolgen“, kündigte Fortum-Chef Markus Rauramo am Donnerstag an.