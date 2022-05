Energiekonzern: Gestiegene Öl- und Gaspreise treiben Gewinn von Shell auf Rekordniveau

Der seit Februar schwelende Krieg in der Ukraine und die von der EU verhängten beziehungsweise vorgeschlagenen Importbeschränkungen für fossile Energieträger aus Russland haben die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Shell kündigte an, bis Ende dieses Jahres alle langfristigen russischen Rohölkäufe einzustellen, mit Ausnahme von zwei Verträgen mit einem „kleinen, unabhängigen russischen Produzenten.“ Den Namen des Unternehmens nannte Shell nicht.