Energiekonzern: Hohe Uniper-Dividende bringt Eon in die Bredouille

Im Zweifel müsste Eon auf der Hauptversammlung von Uniper am 6. Juni gegen den Vorschlag von Uniper stimmen und die niedrigere Dividende von 69 Cent durch einen eigenen Antrag durchsetzen, heißt es in Branchenkreisen. Damit würde sich Eon bei den anderen Aktionären von Uniper unbeliebt machen – und die seien in vielen Fällen ja gleichzeitig auch noch Aktionäre von Eon. Eon hatte Uniper 2016 abgespalten und bei der Platzierung der ersten gut 53 Prozent die Anteile des neuen Unternehmens an die eigenen Aktionäre gegeben.