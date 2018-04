Energiekonzern Innogy: Terium erhält nach Rauswurf zwölf Millionen Euro Abfindung

Der Niederländer war eigentlich bis Ende März 2021 bestellt. Bis dahin hätte er ein Gehalt von 10,8 Millionen Euro erhalten und Anspruch aus langfristigen Optionen in Höhe von schätzungsweise 6,5 Millionen Euro. Jetzt bekommt Terium eine Entschädigung in Höhe von 7,99 Millionen Euro. Zudem wird er an den Optionen für 2018 und 2019 teilnehmen. Das wird ihm jährlich jeweils rund zwei Millionen Euro einbringen.