 Energiekonzern: Innogy will Npower selbst auf Vordermann bringen

EssenDer Energiekonzern Innogy will nach dem gescheiterten Vertriebs-Joint-Venture in Großbritannien die schwächelnden Geschäfte dort zunächst aus eigener Kraft auf Vordermann bringen. „Wir machen jetzt erstmal alleine unsere Hausaufgaben", sagte Vertriebsvorstand Martin Herrmann am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.