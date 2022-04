Energiekonzern: Investor Enkraft wirft RWE-Kommunen mögliche Rechtsverstöße vor

Nach seiner scharfen Kritik am Vorstand und Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE nimmt streitbare Investor Enkraft nun die kommunalen Anteilseigner des Versorgers ins Visier. In einem der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Brief an RWE-Aufsichtsratschef Werner Brandt wirft Enkraft dem Verband kommunaler RWE-Aktionäre (VkA) potenzielle Verstöße gegen kapitalmarktrechtliche Mitteilungspflichten vor.