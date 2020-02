Energiekonzern: Nun hat auch der Versorger EWE Wasserstoff für sich entdeckt

EWE sieht sich gut gewappnet. „Wir haben Speicher. Wir haben Gasnetze, die wir umrüsten können“, betont Dohler. „Wir könnten Wasserstoff aus Elektrolyse bereitstellen oder aus der Kooperation mit Stahlwerken wie Arcelor-Mittal in Bremen.“ Deutschland werde immer ein großer Importeur sein, saubere Gase kämen über Schiffe oder Pipelines an der Küste an, so dass der Versorger mit Sitz in Oldenburg einen guten Standort habe.