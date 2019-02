 Energiekonzern: RWE nennt erstmals geschätzte Kosten für Abschaltung von Braunkohlekraftwerken

Nach RWE-Angaben sind die Kosten für die vorzeitigen Abschaltungen doppelt so hoch wie bei den seit 2016 in eine Sicherheitsbereitschaft überführten Braunkohlekraftwerken. Für sie seien Zahlungen von etwa 600 Millionen Euro pro Gigawatt vereinbart worden. Diesmal seien auch die Tagebaue betroffen, was zu höheren Kosten führe, sagte die Sprecherin.