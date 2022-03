Energiekonzern: RWE prüft Möglichkeiten längerer Laufzeiten von Kohlekraftwerken

Der Energiekonzern RWE prüft angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Möglichkeiten, wie mit einer Verlängerung der Laufzeiten von Kohle- und Gaskraftwerken auf eine Versorgungskrise in Deutschland reagiert werden könnte. „Jetzt muss es darum gehen, Vorsorge zu treffen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland auch für ein Krisenszenario zu sichern, indem Rohstofflieferungen aus Russland ausbleiben“, erklärte der Konzern am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.