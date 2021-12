Energiekonzern RWE schaltet zum Jahresende drei Braunkohle-Anlagen ab

Die Stilllegungen erfolgen im Rahmen des gesetzlich festgelegten Fahrplans. Die nächsten Außerbetriebnahmen folgen 2022: Zum 1. April wird laut RWE in Neurath ein weiterer 300-Megawatt-Block vom Netz gehen. Zum Jahresende legt der Konzern am selben Standort die beiden 600-Megawatt-Blöcke sowie die Brikettierung in der Fabrik Frechen still. Zudem wird das Unternehmen das Kernkraftwerk Emsland in Lingen abschalten.