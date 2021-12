Energiekonzern: RWE und russischer Novatek-Konzern schließen Wasserstoff-Kooperation

Der Energiekonzern RWE hat für den Handel mit Wasserstoff eine Zusammenarbeit mit dem russischen Gaskonzern Novatek vereinbart. Geplant sei, dass Novatek „blauen“ Ammoniak und Wasserstoff an RWE liefert, teilten die Essener am Dienstag mit. Der Wasserstoff solle aus Erdgas mit Hilfe einer Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) produziert werden. RWE können diesen dann an seine Kunden im Inland und im restlichen Europa liefern. Die Grundsatzvereinbarung sehe auch eine engere Zusammenarbeit der Unternehmen im Geschäft mit Flüssiggas (LNG) vor.