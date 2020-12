Energiekonzern RWE verringert Stromerzeugung in Deutschland deutlich

Für Investitionen in Windkraftanlagen an Land und auf See sind nach Ansicht von Schmitz die Bedingungen in anderen Ländern zudem besser. Auch für den Bau von Gaskraftwerken zur Absicherung der Stromversorgung gebe es derzeit kein Geschäftsmodell. „In anderen Ländern wird eine Kapazitätsprämie gezahlt für Kraftwerke, die einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint“, erläuterte Schmitz.