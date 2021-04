Energiekonzern: Uniper schraubt nach Zuwächsen im Quartal Prognose hoch

Maubach hatte kürzlich Andreas Schierenbeck an der Spitze des Konzerns abgelöst, der inzwischen zu rund 76 Prozent dem finnischen Versorger Fortum gehört. Uniper hatte sich vehement gegen eine Übernahme gestemmt. Den kompletten Bericht zum ersten Quartal legt Uniper am 6. Mai vor. Die Aktie notierte am Dienstag zeitweise 1,8 Prozent im Plus.