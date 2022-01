Energiekonzern: Uniper sichert mit Hilfe der KfW Geschäfte gegen Preissprünge ab

Der Energiekonzern Uniper muss wegen der stark steigenden Strom- und Gaspreise den Finanzierungsrahmen zur Absicherung seiner Geschäfte um bis zu fast zwölf Milliarden Euro ausweiten. Hierzu gehöre auch eine Vereinbarung mit der staatlichen KfW-Bank, teilte die Tochter des finnischen Fortum-Konzerns am Dienstagabend mit. Uniper habe am 4. Januar mit der KfW einen Kreditrahmen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro vereinbart, deren Laufzeit am 30. April 2022 ende.