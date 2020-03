Energiekonzern: Uniper will Kohlekraftwerk Datteln 4 früher in Betrieb nehmen

Der Energiekonzern Uniper will sein umstrittenes Kohlekraftwerk Datteln 4 früher als bislang geplant kommerziell in Betrieb nehmen. Die Vorbereitungen schritten gut voran, so dass der Start im Frühsommer geplant sei, sagte Vorstandschef Andreas Schierenbeck am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf laut Redetext.