Energiekonzern: Vattenfall gewinnt in Deutschland 100.000 neue Kunden

Ganz auf Kohle verzichtet der Versorger in Deutschland aber noch nicht. „Wir haben in Deutschland sechs kohlebasierte KWK-Anlagen. Von diesen sechs haben wir schon eine still gelegt, Klingenberg in Berlin.“ Eine weitere werde bis 2020 und die übrigen bis spätestens 2030 stillgelegt. Teilweise würden sie ersetzt. Ein Verkauf dieser Anlagen sei ebenso wenig geplant wie eine Veräußerung des erst 2015 in Betrieb genommenen Steinkohlekraftwerks Moorburg in Hamburg.