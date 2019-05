Energiekonzern: Verdi fordert: Fortum muss vor Uniper-HV Hedgefonds Rote Karte zeigen

Elliott will durchsetzen, dass der Uniper-Vorstand um den künftigen Chef Andreas Schierenbeck sich für einen Beherrschungsvertrag durch Fortum einsetzt. Knight Vinke hält gut fünf Prozent an Uniper, Elliott knapp 18 Prozent und Fortum 49,99 Prozent. Die Übernahme der Mehrheit ist den Finnen durch eine Sonderregelung in Russland verbaut. Würde Uniper dieses Geschäft abspalten, wäre der Weg frei. „Das russische Geschäft von Uniper ist hochattraktiv. Das sollte im Konzern bleiben. Das gleiche gilt für das schwedische Geschäft“, betonte Scheidt.