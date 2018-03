Energiekonzerne: Chefs von Eon und RWE bestreiten Fusionsspekulationen

DüsseldorfRWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Eon-Chef Johannes Teyssen planen nach eigenen Worten keine Mega-Fusion ihrer beiden Energieriesen. „Nein, es gibt keinerlei Überlegungen in Richtung Fusion. Das wäre auch nicht klug, denn die Wertschöpfungskette im Energiemarkt gibt es so nicht mehr“, sagte Schmitz in einem vorab veröffentlichten Interview der beiden Manager mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.