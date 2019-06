Energiekonzerne: OMV will Anteil an Gasfeld für 905 Millionen Euro an Gazprom verkaufen

WienDer österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat sich mit der russischen Gazprom auf einen Kaufpreis von 905 Millionen Euro für einen Anteil am sibirischen Gasfeld Urengoi geeinigt. Der Erwerb des knapp 25-prozentigen Anteils sei noch an verschiedene Bedingungen geknüpft, wie etwa die Zustimmung des OMV-Aufsichtsrates, die finale Einigung mit Gazprom über die Transaktionsdokumente sowie behördliche Genehmigungen, teilte das Wiener Unternehmen am Freitag mit. Endgültig besiegeln wollen die beiden Konzerne das Geschäft bis zum Ende des Jahres.