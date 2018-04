Energiemarkt: Kartellamt will vor Innogy-Deal die Marktmacht von RWE prüfen

KönigswinterDas Bundeskartellamt hat im Zuge des geplanten Mega-Deals zwischen den Energieriesen Eon und RWE auf die Marktmacht von RWE in der Stromerzeugung verwiesen. „Ich glaube, die wettbewerblichen Auswirkungen im Bereich EEG, Netze und Vertrieb sind überschaubar“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Dienstag auf einer Konferenz in Königswinter.