 Energiemarkt: RWE übernimmt Mehrheitsanteile an tschechischem Gasnetzbetreiber

DüsseldorfDer Energiekonzern RWE hat von seiner Tochter Innogy die Mehrheitsbeteiligung an einem tschechischen Gasnetzbetreiber erworben und damit etwaige Kaufpläne des Miteigentümers Macquarie durchkreuzt. Über den Kaufpreis für den Anteil von 50,04 Prozent an der Innogy Grid Holding in Prag sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten RWE und Innogy am Freitag mit.