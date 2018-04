Energiemarkt: Stromproduzent Steag macht wieder Gewinn – und lockt Investoren an

Im März kündigte Rumstadt deshalb an die verbliebenen Blöcke 6 und 7 des Steinkohlekraftwerkes Lünen Anfang 2019 endgültig stillzulegen. Damit wird Steag den Standort, an dem das Unternehmen gegründet worden war, schließen. Im vergangenen Jahr hatte Steag schon das Kraftwerk in Voerde und einen Block am Standort Herne vom Netz genommen.