Energietechnik-Konzern: Siemens Energy zieht sich aus Wasserkraft-JV mit Voith zurück

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy zieht sich aus dem Gemeinschaftsunternehmen Voith Hydro zurück und verkauft seine Minderheitsbeteiligung an den Partner Voith. Über den Kaufpreis für 35 Prozent der Anteile an dem Spezialisten für Wasserkraftwerke-Generatoren sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Siemens Energy am Freitag mit. Voith Hydro war im Jahr 2000 gegründet worden und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro.