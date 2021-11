Energieversorger: EnBW kündigt höhere Gaspreise an

Die Gas- und Strompreisexplosion hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere kleinere Anbieter in die Knie gezwungen. Einige kündigten an, ihre Lieferungen einzustellen, weil diese zu einem Verlustgeschäft geworden seien. Viele Versorger haben bereits an der Preisschraube gedreht. Die Unternehmen müssen ihren Kunden Preiserhöhungen mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen ankündigen. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass die Kunden in der Regel ein Sonderkündigungsrecht haben, wenn ihr Energieanbieter die Preise erhöht.