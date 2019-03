 Energieversorger: EnBW plant Solargeschäft ausbauen

FrankfurtDer Versorger EnBW setzt als Reaktion auf rückläufige Gewinne mit konventionellen Kraftwerken auf Solarenergie. Die Kosten für die Solarmodule seien in den vergangenen Jahren drastisch gesunken, sagte EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Börsenzeitung“.