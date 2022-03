Energieversorger: EnBW sucht alternative Bezugsquellen bei Kohle und Gas

Der Versorger will zudem nach Zuwächsen 2021 im neuen Jahr beim operativen Gewinn erstmals die Marke von drei Milliarden Euro knacken. Die Prognose für das bereinigte Ebitda 2022 liege in einer Spanne von 3,03 bis 3,18 Milliarden Euro, teilten die Karlsruher am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr hatte EnBW das operative Konzernergebnis zum fünften Mal in Folge gesteigert, es kletterte um 6,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Euro.