Energieversorger: Eon macht EU-Wettbewerbshütern Zugeständnisse für Innogy-Deal

BerlinDer Energiekonzern Eon hat für die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy den EU-Wettbewerbshütern Zugeständnisse gemacht. „Unsere Vorschläge sehen Veräußerungen im ungarischen Stromkunden-Geschäft von Eon und des Strom- und Gaskundengeschäftes von Innogy in der Tschechischen Republik vor“, sagte Vorstandschef Johannes Teyssen am Montagabend nach Konzernangaben auf einer Veranstaltung in Berlin.