 Energieversorger: EWE leitet Verkauf von Anteilen ein

EWE mit Sitz in Oldenburg hatte selbst angekündigt, in diesem Jahr auf die Suche nach Investoren zu gehen. Eigentümer sind vor allem Kommunen. Das Unternehmen gehört mit einem Umsatz von über acht Milliarden Euro zu den größten Energieversorgern in Deutschland. Ein EWE-Sprecher sagte, man bereit den Prozess zusammen mit Eigentümern und Aufsichtsrat vor. Die Citibank werde diesen begleiten.