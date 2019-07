Energieversorger: Gut laufender Energiehandel lässt RWE Prognose anheben

Essen Der Energieriese RWE hebt dank florierender Geschäfte in seinem Unternehmensbereich Energiehandel seine Jahresprognose an. Der Bereich habe im ersten Halbjahr ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von vorläufig etwas über 400 Millionen Euro erzielt und werde im Gesamtjahr wohl deutlich über 300 Millionen Euro landen, teilte RWE am Dienstag mit.