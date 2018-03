Energieversorger: Innogy baut Kroatiengeschäft aus – Gasversorger übernommen

EssenDie RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy baut ihr Geschäft in Kroatien aus. Durch die Übernahme einer Netz- und Vertriebsgesellschaft in der Region Zagreb steige Innogy mit rund 35.000 Kunden zum drittgrößten Gasversorger in Kroatien auf, teilten die Essener am Donnerstag mit. Beim Strom sei Innogy mit etwa 120.000 Kunden zweitgrößter Anbieter in dem EU-Land.