Energieversorger: RWE-Kommunen gegen Verkauf von Innogy-Mehrheit

„Eine Minderheitsbeteiligung im Ausland würden wir sehr kritisch prüfen“, sagte Gerlach. „RWE hat mit Beteiligungen im Ausland nicht immer Erfolg gehabt.“ Der Konzern hatte sich vor einigen Jahren mit Wassergeschäften in den USA und Großbritannien verhoben. In Großbritannien kämpft auch Innogy mit Problemen. Im Strom- und Gasvertrieb hatte das Unternehmen nach einem Kundenschwund und Abrechnungsproblemen hohe Abschreibungen vornehmen müssen und rote Zahlen geschrieben. Innogy will das Vertriebsgeschäft auf der Insel in ein Joint Venture mit SSE einbringen. Innogy legt am Montag seine Bilanz für 2017 vor, RWE am Dienstag