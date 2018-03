Energieversorgung: Französischer Versorger Engie könnte Anteile abstoßen

FrankfurtDer französische Energiekonzern Engie prüft Insidern zufolge den Verkauf von Beteiligungen an Kraftwerken in Deutschland im Wert von mehreren hundert Millionen Euro. Engie könnte Anteile an drei Steinkohlekraftwerken zur Disposition stellen, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern ist alleiniger Eigentümer des Kraftwerks Zolling bei München mit 472 Megawatt sowie des Kraftwerks Farge bei Bremen mit 351 Megawatt.