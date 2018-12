 Energiewende: Erneuerbare Energien ziehen bei Stromerzeugung mit Kohle gleich

BerlinWind- oder Solarkraftanlagen haben in diesem Jahr erstmals genauso viel Strom in Deutschland produziert wie Kohlekraftwerke. Rund 35 Prozent der Elektrizität kam 2018 aus erneuerbaren Energien, wie aus vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Energiewirtschaft (BDEW) hervorgeht, die der Verband am Mittwoch in Berlin präsentierte.