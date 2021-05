Energiewende IEA-Bericht fordert Stopp neuer Öl- und Gasprojekte, um Nullemissionsziel 2050 zu erreichen

Um das Netto-Nullemissionsziel bis 2050 zu erreichen, ist einem Bericht zufolge eine beispiellose Transformation im Energiesektor notwendig. Die bisherigen Klimazusagen der Regierungen reichten nicht aus, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichtem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris.