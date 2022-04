Enkraft-Vorstoß: RWE: Auch Fondsgesellschaften stellen sich gegen Forderungen nach Kohle-Abspaltung

Der auf eine rasche Abspaltung des Kohlegeschäfts von RWE drängende Investor Enkraft trifft damit bei großen Fondsgesellschaften auf Ablehnung. „Wir möchten nicht die Handlungsoptionen des Managements per formalen Beschluss begrenzen und durch harte zeitliche Ziele und Offenlegung von Informationen die Verhandlungsposition von RWE schwächen“, sagte der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, Ingo Speich, in seiner Reuters am Dienstag vorliegenden Rede zur Hauptversammlung am Donnerstag. „Daher stimmen wir gegen den Aktionärsantrag von Enkraft.“