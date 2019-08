Entertainment One: Hasbro kauft Macher von „Peppa Pig“ für vier Milliarden Dollar

Für den „Monopoly"-Macher Hasbro sei der Zukauf der Kinderserien „Peppa Pig“ (in Deutschland als „Peppa Wutz“ bekannt) oder „PJ Masks“ eine gute Ergänzung, sagte Analystin Fiona Orford Williams vom Research-Haus Edison. Unklar sei dagegen, was mit den anderen Geschäftsbereichen von Entertainment One geschehen solle. Die Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets schlossen einen Bieterwettstreit um Entertainment One nicht aus.