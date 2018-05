Entertainmentversicherung: Das lukrative Geschäft der Versicherer mit Großveranstaltungen

MünchenDas Open Air „Rock am Ring“, das Ende Mai wieder in der Eifel stattfindet, hatte es in den vergangenen beiden Jahren hart getroffen. 2016 kam es zum Abbruch wegen schwerer Unwetter, im vergangenen Jahr führte ein Terroralarm zur Räumung des Geländes. Am folgenden Tag konnte das traditionsreiche Festival aber fortgeführt werden. Die beiden Ereignisse zeigen nur zwei der großen Gefahren, vor denen solche Großereignisse stehen: Das Wetter und die steigende Terrorgefahr.