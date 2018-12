 Entscheidung bei VW-Premiumtochter: Audi macht Bram Schot dauerhaft zum Chef

Schot war im Juni an die Unternehmensspitze gerückt, kurz nachdem sein Vorgänger Rupert Stadler wegen Betrugsverdachts in der Dieselaffäre in Haft genommen worden war. Später trennte sich der Mutterkonzern von Stadler. Er kam Ende Oktober nach vier Monaten gegen Kaution aus der Untersuchungshaft frei.