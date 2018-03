Eon, RWE, Innogy: Nach Innogy-Verkauf – so sieht der deutsche Energiemarkt künftig aus

Im vergangenen Jahr machte der Konzern in Deutschland, seinem größten Markt, einen entscheidenden Schritt: Er trennte sich von seinem Engagement in der Braunkohle. Vattenfall verkaufte die Förderung in der Lausitz und die dazu gehörigen Braunkohlekraftwerke an den tschechischen EPH-Konzern. Vattenfall betreibt zwar in Hamburg noch ein großes Kohlekraftwerk - das würden die Schweden aber am liebsten auch loswerden.