Eon und RWE: Warum die Innogy-Übernahme der Mega-Deal der Energiewirtschaft ist

Düsseldorf, New YorkEon will die RWE-Ökostromtochter Innogy kaufen, wie die beiden Branchenriesen am Sonntag mitteilten. Dazu hätten sie eine Grundsatzeinigung erzielt, die einen weitreichenden Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen sowie eine Barzahlung von RWE an Eon in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vorsieht. Hier finden Sie Antworten zu fünf Fragen rund um den Mega-Deal der deutschen Energiewirtschaft.