EPI: Bundesbank unterstützt Vorstoß für europäisches Zahlungssystem

Im Ringen um Alternativen zu den Bezahldiensten amerikanischer Tech-Firmen macht sich Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz für die europäische Zahlungsinitiative EPI stark. Die Notenbank habe wiederholt europäische Anbieter dazu aufgerufen, etwas zu entwickeln, das alle Anwendungen abdecke, in Europa weitverbreitet sei und auf innovativer Infrastruktur wie Echtzeitzahlungen aufsetze, sagte Balz am Montag in einer Rede für eine Konferenz zum Zahlungsverkehr.