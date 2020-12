ePuzzler Computer rekonstruiert Banknoten – Bundesbank setzt neue Technik ein

Die Deutsche Bundesbank setzt zur leichteren Rekonstruktion beschädigter Banknoten eine neue, weltweit einmalige Technologie ein. Die dafür verwendete Software basiert auf einer Technik, die bereits bei der Zusammensetzung von Stasi-Unterlagen verwendet wurde, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Entwickelt wurde der so genannte ePuzzler in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK.