Erbschaft und Schenkung Achtung! Zum Jahreswechsel wird Vererben von Immobilien teurer

Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass die steuerliche Bewertung sich zum 1. Januar 2023 ändern wird. Zwischendurch war bei manchen Unsicherheit aufgekommen, ob die Änderungen schon vorher greifen könnten. Doch das ist nicht zu erwarten. Zwar sollen die Änderungen laut dem Entwurf des Gesetzes grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. An anderer Stelle ist aber geregelt, dass sie erst für „Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022 angewendet werden“. Zumindest an dieser Stelle sollte also Planungssicherheit bestehen.