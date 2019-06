erfolg.reich - Money Master #1: Rettet meine Rente!

Ich werde unangenehme Fragen stellen und den Investment-Gurus zu verstehen geben, dass ich keine Lust auf Warren-Buffett-Zitate habe, sondern handfeste Ratschläge brauche. Ich will kein Wolf of Wall Street werden und auch kein Börsenlexikon hier etablieren. Sondern zeigen, wie es sich anfühlt, als unerfahrener Sparer mit kleinen Summen den Schritt in Richtung Geldanlage zu wagen – und dazu ermutigen, sich um seine Finanzen zu kümmern. Vor allem aber möchte ich selbst eine Anlageentscheidung treffen, bei der ich mich wohlfühle. Welche, das will ich in den nächsten Wochen herausfinden. Meine Erkenntnisse und Gedanken teile ich jede Woche hier unter wiwo.de/money sowie in meiner MoneyMaster-Kolumne im Heft. Wer mich und meinen Weg ausführlicher begleiten möchte, sollte den wöchentlichen MoneyMaster-Podcast hören, den ich mit Matthias Rutkowski produziere. Meinen österreichischen Akzent gibt’s dort inklusive. Bis dahin, pfiati und baba!