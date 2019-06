erfolg.reich - Money Master #2 Welche Geldanlage mir Freunde und Kollegen empfehlen

Clara hat mir von ihrer Lebensversicherung erzählt. Sie hat einmalig einen großen Betrag investiert, auf den sie die nächsten 20 Jahre nicht zurückgreifen muss. Eine Option, die bei mir nicht infrage kommt. Im Notfall möchte ich mein Geld auch schon früher abheben können. Eine gewisse Flexibilität ist mir wichtig. Gregor hat von Anleihen geschwärmt. Zumindest von denen, die er schon vor Jahren gekauft hat. Aktuell rät er mir, von Anleihen die Finger zu lassen. „Da kannst du dir genauso gut einen Bausparer holen“. Danke, Nullzins. Drei „mega volatile“ Aktienfonds hat Gregor auch. Weil er in diese „nur“ 150 Euro monatlich einzahlt, machen ihn Kursverluste nicht ganz so nervös. Meinen gesamten Sparbetrag in einen Aktienfonds zu stecken, wäre so gesehen wohl „bissl deppert“, oder?